Парк Осипа Бове уже несколько месяцев временно закрыт. Что происходит внутри, не знает никто

У парка Осипа Бове на Страстном бульваре насыщенная история. До апреля 2017 года городской парк, расположенный вблизи Мосгордумы, был закрыт для горожан — погулять по нему могли лишь московские парламентарии. Воссозданный по чертежам архитектора Осипа Бове парк носит сразу три названия: «Екатерининская больница» (название из правил посещения), парк Мосгордумы (на онлайн-картах) и еще одно — неофициальное — парк Осипа Бове.

Последнего добивался московский дизайнер Константин Коновалов. Его возмутило, что Мосгордума назвала парк в честь самой себя, и он развязал интернет-войну — на картах место стало именоваться как парк Осипа Бове. После безуспешных попыток достучаться до мэрии Москвы, власти все-таки пошли на уступки, но парк переименовывать не стали. «Афиша Daily» рассказывала эту историю.

10 мая Коновалов выложил твит с возмущением, что уже несколько месяцев он не может зайти в парк. На входе висит бумажка о проведении технических работ, но, по словам дизайнера, рабочих в парке нет. Причем даты в объявлении каждый раз сдвигаются на несколько дней. Полностью тред можно прочитать здесь.