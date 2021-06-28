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Парк Осипа Бове уже несколько месяцев временно закрыт. Что происходит внутри, не знает никто

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:50

У парка Осипа Бове на Страстном бульваре насыщенная история. До апреля 2017 года городской парк, расположенный вблизи Мосгордумы, был закрыт для горожан — погулять по нему могли лишь московские парламентарии. Воссозданный по чертежам архитектора Осипа Бове парк носит сразу три названия: «Екатерининская больница» (название из правил посещения), парк Мосгордумы (на онлайн-картах) и еще одно — неофициальное — парк Осипа Бове.

Последнего добивался московский дизайнер Константин Коновалов. Его возмутило, что Мосгордума назвала парк в честь самой себя, и он развязал интернет-войну — на картах место стало именоваться как парк Осипа Бове. После безуспешных попыток достучаться до мэрии Москвы, власти все-таки пошли на уступки, но парк переименовывать не стали. «Афиша Daily» рассказывала эту историю.

10 мая Коновалов выложил твит с возмущением, что уже несколько месяцев он не может зайти в парк. На входе висит бумажка о проведении технических работ, но, по словам дизайнера, рабочих в парке нет. Причем даты в объявлении каждый раз сдвигаются на несколько дней. Полностью тред можно прочитать здесь.

16 мая парк снова оказался закрыт. Охранник подтвердил Коновалову, что никакие работ в «Екатерининской больнице» не ведутся, а руководство Мосгордумы заставляет охрану не пускать посетителей и печатать объявление с новыми датами каждые выходные — парк для свободного посещения открывали только в конце каждой недели.

По выходным Коновалов выкладывал твиты о том, что парк закрыт по техническим причинам.

Большой уютный парк в центре Москвы захватили депутаты и больше не пускают москвичей. Делают вид, что парк закрыт всего на пару дней, а на самом деле просто меняют даты на табличке каждую неделю.
Константин Коновалов
дизайнер

Запрос Коновалова в московской Думе оставили без ответа, но ответили другому жителю города. В письме говорится, что «Екатерининскую больницу» закрыли из‑за эпидемиологической обстановки и защиты культурного наследия. Позже дизайнеру отправила письмо депутат Тверского района Елена Шувалова. «Я возмущена тем, что закрыт целый парк, видите ли, здесь Московская городская Дума находится», — написала она.

Ситуация с парком Осипа Бове продолжилась и в июне.

В конце концов, на входе перестали вещать табличку о якобы технических работах, но ворота в «Екатерининскую больницу» так и не открыли. «Парк, кажется, закрыли для москвичей совсем», — заключил Коновалов.

Это не первый раз, когда Коновалов сталкивается со странными вещами в парке Осипа Бове. В 2019 году охрана запретила ему бегать в парке, потому что это «культурное наследие». Затем к нему «докопались» за бутылку воды, которую он положил на скамейку.

В следующие выходные охранники запретили фотографировать парк и преследовали посетителей, а «мужик серьезного вида в костюме и галстуке» снимал пробежку Коновалова на телефон. В другой раз дизайнера вовсе не пустили в парк, сославшись на «что‑то с Навальным».

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