Фронтмен The Cure выпустил ремикс на трек группы Chvrches

Лидер британской рок-группы The Cure Роберт Смит сделал ремикс на трек синти-поп коллектива Chvrches. Основой для творчества стал сингл «How Not to Drown».
Песня стала длиться на полторы минуты больше и получила более лиричное настроение. «How Not to Drown» теперь звучит как трек локальной группы из 90-х.
Сингл «How Not to Drown» вышел в начале июня. В создании оригинальной версии Роберт Смит тоже участвовал. Клип на песню собрал почти 1,5 млн просмотров на ютьюбе.
Композиция станет частью четвертого альбома группы Chvrches под названием «Screen Violence». Премьера намечена на 27 августа.