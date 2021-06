Фронтмен The Cure выпустил ремикс на трек группы Chvrches

Лидер британской рок-группы The Cure Роберт Смит сделал ремикс на трек синти-поп коллектива Chvrches. Основой для творчества стал сингл «How Not to Drown».

Песня стала длиться на полторы минуты больше и получила более лиричное настроение. «How Not to Drown» теперь звучит как трек локальной группы из 90-х.