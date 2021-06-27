Глава британского Минздрава уволился из‑за нарушения социальной дистанции. Он целовал коллегу

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку и извинился перед гражданами за нарушение социального дистанцирования. Перед этим СМИ выложили снимки, на которых Хэнкок целуется со своей коллегой.

Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность», — сказал экс-министр в видеобращении.