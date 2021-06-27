Глава британского Минздрава уволился из‑за нарушения социальной дистанции. Он целовал коллегу

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку и извинился перед гражданами за нарушение социального дистанцирования. Перед этим СМИ выложили снимки, на которых Хэнкок целуется со своей коллегой.
Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность», — сказал экс-министр в видеобращении.
25 июня таблоид The Sun опубликовал майские снимки целующейся пары, на которых и узнали Хэнкока вместе со своей коллегой Джиной Коладанджело в офисе министерства. В то время в Великобритании действовали жесткие ограничения, обязывающие людей, не живущим под одной крышей, соблюдать социальную дистанцию. К этому призывал и сам чиновник.
В прошении об отставке на имя премьер-министра Бориса Джонсона бывший министр написал, что не хочет, чтобы его личная жизнь препятствовала «выходу из этого кризиса». Джонсон выразил сожаление в связи с уходом Хэнкока. Его место, которое тот занимал 3 года, перейдет ранее возглавлявшему МВД и Министерство финансов Великобритании Саджиду Джавиду.