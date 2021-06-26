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РБК: сын Жириновского ушел из ЛДПР из‑за управленческих разногласий с отцом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев не будет участвовать в сентябрьских выборах. Думские и близкие к Кремлю источники РБК рассказали, что причиной ухода из партии стал затяжной конфликт депутата со своим отцом — Владимиром Жириновским.

25 июня Лебедев опубликовал пост в фейсбуке, в котором сообщил о прекращении «своего участия в политической жизни страны». Он уточнил, что решение «было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией», а также поблагодарил сторонников ЛДПР и однопартийцев и посвятил «отдельные, самые теплые слова благодарности» Жириновскому.

По словам собеседников издания, Лебедев и Жириновский давно спорили по поводу финансовых и кадровых вопросов и пути развития партии. В пример серьезного недопонимания они приводят повышение депутата Василия Власова, который начинал с московской молодежной организации ЛДПР и к 21 году стал первым замруководителя думской фракции. Лебедев пытался оспорить назначение, но на заседании высшего совета партии Жириновский показал, что «хозяин в доме он».

По словам источников, это стало триггером для других разногласий, из‑за которых в конечном итоге Лебедев отказался баллотироваться в следующий созыв Госдумы. В списке партии он находился в федеральной части, которая гарантирует прохождение в нижнюю палату в случае, если ЛДПР преодолевает 5-процентный барьер.

Лебедев дал комментарий изданию, назвав подобные заявления «слухами и сплетнями». Власов отметил, что в ЛДПР «не бывает конфликтов, а бывают разные точки зрения». В пресс-службе ЛДПР отрицают слова источников. «Он (Жириновский) пожелал ему удачи, поблагодарил за десятилетия совместной работы. У Игоря Владимировича сейчас есть другие проекты, которыми он намерен заниматься, и ЛДПР его всегда поддержит в новых начинаниях», — заявили там.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году будет проходить в течение трех дней подряд — с 17 по 19 сентября.

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