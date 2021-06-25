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В Британии во время голубиной гонки пропали 10 тыс. птиц. Скорее всего, дело в магнитной буре

Валерия Корниенко
Вчера в 22:39

Жители разных городов Великобритании устроили голубиные гонки. Птицы должны были наперегонки добраться до заданной точки, но многие из них так и не прилетели, пишет The Independent.

Официальные представители мероприятия все еще подсчитывают пропавших голубей, но есть опасения, что речь идет о 10 тыс. особей. Каждая птица имеет опознавательное кольцо с кодом и номером.

По словам одного из участников гонки, только в Северном Йоркшире не досчитались 300 голубей. Он отметил, что это один из самых худших гоночных дней в истории.

Глава Королевской ассоциации голубиных гонок Иэн Эванс назвал случившееся загадкой. Вероятной причиной дезориентации птиц могла стать магнитная буря, предположил он.

«На первый взгляд погодные условия по всей стране были хорошими, ничто не свидетельствовало о том, что птицам будет сложно добраться домой. Мы считаем, что это могло иметь какое‑то отношение к активности солнечного ветра, которая может искажать магнитное поле Земли», — уточнил он.

Похожие случаи уже происходили в Бельгии и Португалии, добавил Эванс, пообещав обсудить вопрос с метеорологической службой, чтобы в будущем заранее получать информацию о таких явлениях и предотвратить пропажу птиц.

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