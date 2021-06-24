Троих жителей Перми задержали после записи видео для Путина, где они просят сохранить стадион

Всего в съемке приняли участие 20 человек. Они держали в руках плакат «Сохраним стадион „Молот“», распечатанный Германовой.

Членов инициативной группы против застройки пермского стадиона «Молот» Елену Германову, Наталью Медведеву и Александра Зинина задержали после записи видеообращения на прямую линию президенту Владимиру Путину . Об этом сообщило местное издание 59.ru.

«Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию», — сказала она.

После записи выезд машине Германовой преградили сотрудники ДПС и предложили ей, Медведевой и Зинину проехать в отделение. Там им выдвинули обвинение в несогласованном митинге. Согласно протоколу, Герасимова проигнорировала предупреждение полицейских прекратить незаконную акцию.

Теперь им грозит штраф до 30 тыс. рублей, обязательные работы до 50 часов или арест до 10 суток.