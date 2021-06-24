Диджей Марк Рэнсон показал трейлер документалки «Watch the Sound». Там Пол Маккартни объясняет звук

«Меня всегда завораживали звуки окружающего мира. В чем разница между отличной и легендарной песней», — говорит в начале ролика Рэнсон. Исследовать науку звука ему помогут Пол Маккартни , Дензел Карри, Дейв Грол, Джош Хомме, Чарли XCX и другие музыкальные профессионалы.

Гости сериала расскажут о том, как создается звук и какие для этого используют технологии, на какие жертвы идут продюсеры и артисты в поисках идеального звучания. В конце каждой серии (всего их 6) Рэнсон создаст по одной записи с помощью реверберации, синтезатора, автотюна, драм-машины, семплирования и дисторшена.