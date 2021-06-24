Face и Марьяна Ро посетили музей «В тишине». Так они хотят привлечь внимание к проблеме глухих людей

Рэпер Face и блогер Марьяна Ро пришли на экскурсию в инклюзивный музей «В тишине». Это часть спецпроекта, который организует Impact Hub Moscow, чтобы привлечь внимание к проблеме социальной изоляции глухих и слабослышащих людей.

На экскурсии Face и Ро надели звуконепроницаемые наушники и погрузились на один час в мир людей, которые ничего не слышат. Экскурсовод рассказал им, как учатся разговаривать люди с нарушениями слуха и как этично с ними общаться. Исполнители и сами попробовали пообщаться друг с другом, не используя голос и слух. А еще они узнали, как глухие и слабослышащие воспринимают музыку.

Face во время экскурсии смог написать свое имя на тактильном алфавите и выучил несколько слов на жестовом языке. До посещения музея у него почти не было опыта общения с глухими, и он удивился, как много таких людей живут в России, оставаясь невидимыми для общества.