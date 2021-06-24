Face и Марьяна Ро посетили музей «В тишине». Так они хотят привлечь внимание к проблеме глухих людей

Рэпер Face и блогер Марьяна Ро пришли на экскурсию в инклюзивный музей «В тишине». Это часть спецпроекта, который организует Impact Hub Moscow, чтобы привлечь внимание к проблеме социальной изоляции глухих и слабослышащих людей.
На экскурсии Face и Ро надели звуконепроницаемые наушники и погрузились на один час в мир людей, которые ничего не слышат. Экскурсовод рассказал им, как учатся разговаривать люди с нарушениями слуха и как этично с ними общаться. Исполнители и сами попробовали пообщаться друг с другом, не используя голос и слух. А еще они узнали, как глухие и слабослышащие воспринимают музыку.
Face во время экскурсии смог написать свое имя на тактильном алфавите и выучил несколько слов на жестовом языке. До посещения музея у него почти не было опыта общения с глухими, и он удивился, как много таких людей живут в России, оставаясь невидимыми для общества.
В России каждый десятый житель имеет ограничения по слуху. Обычно мы замечаем маломобильных или слепых людей с тростью, но глухого человека не выделяем из толпы, пока он или она не начнет с кем‑либо общаться на языке жестов.
«Если мы не видим глухого человека, его не существует в нашей картине мира, и мы не задумываемся о тех проблемах, с которыми он сталкивается. 2020 год был тяжелым для всех, но для глухих особенно — такие люди считывают информацию по губам, что стало невозможным при обязательном ношении масок», — отметили организаторы проекта.
Музей «В тишине» открылся 25 сентября 2020 года — в Международный день глухих. Его миссия — показать, что все люди разные и по-разному воспринимают мир, и ценя это многообразие, можно создать более комфортное и толерантное общество.
Impact Hub Moscow — центр поддержки социальных инноваций и предпринимательства, который входит в международную сеть из 100 подобных площадок по всему миру. С 2014 года он поддержал запуск и развитие более 300 социально значимых стартапов, деятельность которых повлияла на более 1 млн россиян.