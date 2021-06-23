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В Танзании девочкам разрешили продолжать учебу после беременности. Раньше это было запрещено

Валерия Корниенко
Вчера в 22:59

Министерство образования Танзании предложило тем, кто бросил учебу в средней школе, завершить обучение в альтернативных колледжах. Об этом сообщает Reuters.

Теперь девочки, которые уходили из школы из‑за беременности, смогут получить образование. Раньше это было законодательно запрещено.

По задумке правительства, воспользоваться программой можно будет с января 2022 года. В проекте примут участие 54 колледжа народного развития (FDC).

В прошлом году Всемирный банк выделил 500 млн долларов на развитие образования в Танзании. Две трети из них ушло на создание безопасных условий обучения для девочек, которые сталкиваются с более серьезными проблемами в обучении, чем мальчики из развивающихся стран.

Согласно данным Всемирного банка, в Танзании ежегодно бросают школу из‑за беременности около 5500 девочек.

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