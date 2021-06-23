Создатели «Спутника V» подали документы на разрешение прививать вакциной детей

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование применения вакцины «Спутник V» у подростков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что документы сейчас находятся на рассмотрении в Минздраве России и совете по этике. «В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято», — добавил он.

По его словам, в исследовании по применению вакцины будут принимать участие подростки с 12 лет, а не с 15, как планировалось ранее.

21 июня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что клиническое исследование «Спутника V» для детей начнется в начале июля. Она уточнила, что им будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым. Исследование пройдет в три фазы: первая и вторая — на базе двух больниц — Морозовской и имени Башляевой, а третья в детских поликлиниках.

Ракова добавила, что в вакцинации примут участие 350 человек: 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей фазе.