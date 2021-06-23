Квентин Тарантино ходит на сеансы в свой кинотеатр New Beverly и обсуждает кино с простыми зрителями

Пользователь твиттера Том Франк рассказал о случайной встрече с режиссером Квентином Тарантино в его кинотеатре New Beverly в Лос-Анджелесе. Как оказалось, Тарантино периодически приходит на обычные сеансы, чтобы привлечь зрителей и повысить кассовые сборы.

По словам Франка, попасть на сеанс в New Beverly очень сложно. Он несколько часов обновлял сайт кинотеатра, чтобы купить билет на фильм о вампирах, который показывали спустя пару недель.