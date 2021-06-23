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Квентин Тарантино ходит на сеансы в свой кинотеатр New Beverly и обсуждает кино с простыми зрителями

Виктория Шанина
Сегодня в 17:20

Пользователь твиттера Том Франк рассказал о случайной встрече с режиссером Квентином Тарантино в его кинотеатре New Beverly в Лос-Анджелесе. Как оказалось, Тарантино периодически приходит на обычные сеансы, чтобы привлечь зрителей и повысить кассовые сборы.

По словам Франка, попасть на сеанс в New Beverly очень сложно. Он несколько часов обновлял сайт кинотеатра, чтобы купить билет на фильм о вампирах, который показывали спустя пару недель.

На картину «Голод» Том Франк привел свою дочь. Он давно хотел показать ей картину с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон 1983 года на большом экране. После просмотра хоррора семья Франков встретила Тарантино, с которым обсудила концовку фильма.

Кинотеатр New Beverly — одно из старейших зданий в округе. Его построили в 1920-е годы, и с тех пор он не раз менял название и назначение. В 2007 году кинотеатр выкупил Квентин Тарантино, чтобы спасти его от закрытия.

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