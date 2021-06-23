Власти планируют ввести акцизы на сладкие напитки. Минсельхоз и производители против

Правительство России дало поручение заинтересованным ведомствам проработать вопрос введения акцизов на сладкие напитки. На данный момент рассматриваются критерии, по которым будут относить «сахаросодержащие напитки к подакцизным», сообщают «Ведомости».

В правительстве назвали две основные цели установления акциза — пополнение бюджета и забота о здоровье граждан. По информации источников издания, сейчас рассматриваются два варианта ставки: один зависит от стоимости напитка, второй — от количества сахара в нем. Ожидается, что ежегодный сбор акциза составит 10–20 млрд рублей.

Минфин обсуждает целесообразность введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители. По словам источников, решение пока не принято, вопрос требует проработки.

Представитель Минсельхоза отметил, что в ведомстве не одобряют эту идею. Дело в том, что ввод акциза может привести к росту цен, а также снижению производства и потребления напитков. Министерство опасается сокращения числа производителей и появления нелегального рынка.

Союз производителей соков, воды и напитков (PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка» и другие) также выступил против инициативы. Глава союза Максим Новиков уверен, что на напитки приходится меньше 2% потребления сахара в России.

Ранее из‑за риска введения акциза Coca-Сola решила снизить уровень сахара в своей продукции в России. Гендиректор российского представительства компании Стефанос Вафеидис отметил, что «любые налоги являются препятствием к сверхпотреблению», а введение налога приведет не только к уменьшению объемов производства, но и к падению в доле НДС.