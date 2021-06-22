В галерее «Царская Башня» состоится звуковой перформанс Sound Art

7 июля в 19.00 в галерее «Царская Башня» состоится импровизационная музыкальная программа Сергея Филатова, участника 58-й Венецианской Биеннале. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В ходе выступления музыкант продемонстрирует разнообразное сочетание приемов и техник звукоизвлечения, в том числе circuit bending (случайной настройки схем в электронных устройствах) и live looping (воспроизведении закольцованных аудио семплов в реальном времени). Выступление пройдет в квадрафоническом режиме (Quadraphonic sound).

Сергей Филатов работает в направлении sound-art (искусства, материалом которого является звук) и охватывает различный спектр звуковых эффектов — от инсталляций до авторских музыкальных инструментов. Среди них — впечатляющая гибридная саунд-система «Иносфера», генератор звуковых волн «Rotator» и струнный «Duofluctus», о котором организаторы расскажут перед концертом.

Узнать подробнее и зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.