Apple перестала производить iPhone 12 mini из‑за низкого спроса

Apple перестала производить iPhone 12 mini из‑за низких продаж. Об этом рассказали в исследовательской компании TrendForce.

По данным аналитиков, Apple досрочно свернула производство компактного флагмана во втором квартале 2021 года. Эксперты предполагают, что компания попытается сбыть все складские остатки устройства до запуска новой серии смартфонов предстоящей осенью.

Ранее Reuters писал, что в январе этого года доля iPhone 12 mini составила всего 5% от общих продаж линейки iPhone 12 в США. Тогда же аналитик Уилльям Янг заявил, что слабый спрос на эту модель может заставить Apple прекратить производство устройств.

iPhone 12 mini был представлен осенью 2020 года. Он оснащен 5,4-дюймовым дисплеем и по остальным параметрам, за исключением емкости аккумулятора, полностью соответствует базовому iPhone 12.