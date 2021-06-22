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Перенос VK Fest, извинения Билли Айлиш и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:35

За последние сутки в России выявили 16 715 случаев коронавируса. Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Москве — 6555.

В московские кафе и рестораны с 28 июня будут пускать только людей с антителами к коронавирусу или отрицательным тестом. Также введен запрет на проведение концертных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что студентам необходимо пройти вакцинацию от COVID-19. Сделать это следует до начала учебного года.

Дмитрий Песков заявил, что дискриминация непривитых «неминуемо наступит». Так он прокомментировал заявление омбудсмена Татьяны Москальковой об ущемлении прав россиян, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, но имеют к нему антитела.

«Тотальный диктант» остался без президентского финансирования. Глава проекта Ольга Ребковец назвала такое решение политическим.

Фестиваль VK Fest перенесли на конец лета из‑за коронавируса. Предполагаемые даты — 28–29 августа.

«Аэрофлот» объявил об изменении правил перевозки животных. Пассажирам разрешили брать с собой на рейс до трех питомцев, а также летать с мопсами, бульдогами, пекинесами и шарпеями.

У Джеймса Майкла Тайлера, сыгравшего Гюнтера в «Друзьях», рак простаты четвертой стадии. Метастазы проникли в кости, что привело к параличу ног.

Аврил Лавин завела тикток и вызвала массовую ностальгию у пользователей, опубликовав короткий клип со скейтером Тони Хоуком на свой хит «Sk8er Boi». Вернули 2002-й!

Билли Айлиш извинилась за расистское слово, которое произнесла в видео шестилетней давности. Она отметила, что не знала его значения, а видео, где она его использует, было снято, когда ей было 13–14 лет.

Британская рок-группа Muse выпустила обновленную версию альбома «Origin of Symmetry» в честь его 20-летнего юбилея. На пластинку попало 11 ремиксов старых хитов. Фанаты и критики остались довольны.

Amazon выпустил очередной трейлер «Аннет». А BBC Two опубликовал первые кадры из сериала про экспедицию китобоев в Арктике «Северные воды».

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