Фестиваль Signal открыл прием заявок на участие в музыкальной резиденции

Фестиваль Signal открыл прием заявок на участие в Signal Music Residency, которая пройдет в Никола-Ленивце с 11 по 19 августа. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Попасть в резиденцию может любой музыкант либо саунд-продюсер — для этого нужно подать заявку на сайте Signal до 12 июля. Отобранные участники соберутся в Никола-Ленивце за неделю до старта фестиваля и проведут там совместные field recordings-сессии. К ним присоединится дуэт Stain — одни из ключевых медиахудожников в стране с 12-летним опытом создания аудиовизуальных проектов.

Итогом их совместной работы станет аудиовизуальная инсталляция с генеративной графикой, напрямую связанной с аудиосигналом. В первый день фестиваля участники Signal Music Residency откроют сцену Möbius совместным перформансом, где представят свой проект.

На время резиденции Signal предоставит участникам проживание и базу для коллаборации.

Фестиваль Signal пройдет в Никола-Ленивце с 19 по 22 августа. На его четырех сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow — выступят более 100 артистов, включая тех, чьи выступления были перенесены из‑за закрытия границ. В первых строчках лайнапа — Bruce, Nicolas Lutz, Nur Jaber, Sonja Moonear, Vladislav Delay. Также подтверждены «Аигел», Mirèle, Noizar, Nikita Zabelin, Shortparis, Summer of Haze, Vlada. Узнать подробнее о фестивале и купить билеты можно здесь.