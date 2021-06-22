Стриминговая платформа Amazon Prime показала еще один официальный трейлер мюзикла «Аннетт». Посмотреть ролик можно на ютьюб-канале сервиса.
Сюжет расскажет историю стендап-комика и оперной дивы. У пары родилась дочь, но когда девочке исполнилось два года, ее мать умерла. Главный герой останется наедине с ребенком, у которого обнаружится необычный дар.
Одинокого отца сыграл Адам Драйвер, его жену — Марион Котийяр. Режиссером стал Леос Каракс, снявший «Дурную кровь» и «Корпорацию „Святые моторы“».
Фильм откроет 74-й Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие пройдет с 6 по 17 июля.