Женщина обвинила Криса Брауна в избиении

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, обвинила Криса Брауна в нападении в его доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание TMZ.

Предполагаемая жертва рассказала полицейским, что он ударил ее по затылку так сильно, что с головы слетели искусственные волосы. Однако источники издания утверждают, что девушка не получила никаких серьезных травм. Дело об избиении будет передано городскому прокурору, поскольку это обвинение в мелком правонарушении.

Представители рэпера никак не прокомментировали ситуацию. Сам Крис Браун опубликовал историю в инстаграме, в которой отреагировал на обвинения смеющимися смайликами.

В 2009 году Крис Браун был осужден за избиение певицы Рианны, которая на тот момент являлась его девушкой. Он нанес певице телесные повреждения и пытался задушить. После этого он скрылся от полиции, но позже добровольно явился в участок. Рэпера приговорили к пятилетнему условному сроку.

В 2019 году артиста обвинили в изнасиловании. Тогда певец отрицал заявление девушки. «Это так неуважительно по отношению к моей дочери и моей семье. И это противоречит моему характеру и моим принципам», — написал он в инстаграме.