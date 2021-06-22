«Кинопоиск HD» и «Волчок» выпустили коллаборацию по мотивам сериала «Пищеблок»

«Кинопоиск HD» и бренд одежды «Волчок» выпустили совместную коллекцию одежды и аксессуаров по мотивам сериала «Пищеблок» про пионеров-вампиров. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

В линейку вошли футболка, сумка-мешок, носки и стикерпак. На них изображены улыбающийся вампир, красный галстук и пятиконечная звезда. При создании вещей дизайнеры вдохновлялись самим сериалом, а также историей пионерского движения.