«Кинопоиск HD» и «Волчок» выпустили коллаборацию по мотивам сериала «Пищеблок»

«Кинопоиск HD» и бренд одежды «Волчок» выпустили совместную коллекцию одежды и аксессуаров по мотивам сериала «Пищеблок» про пионеров-вампиров. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.
В линейку вошли футболка, сумка-мешок, носки и стикерпак. На них изображены улыбающийся вампир, красный галстук и пятиконечная звезда. При создании вещей дизайнеры вдохновлялись самим сериалом, а также историей пионерского движения.
«Пищеблок» — мистическая фантастика, снятая по одноименному роману Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье»). Действие сериала происходит летом 1980-го — в год Олимпиады в Москве. В пионерском лагере «Буревестник» начинается новая смена, дети рассказывают выдуманные страшилки, находят друзей и первую любовь. Но по ночам все меняется — начинают происходить необъяснимые мистические события. Позже выясняется, что среди пионеров есть вампиры.
В съемке лукбука приняли участие актеры сериала — Ангелина Стречина, сыгравшая вожатую Веронику, и Даниил Вершинин, исполнивший роль вожатого Игоря Корзухина.
Купить вещи из коллаборации можно только на специальной странице «Пищеблока» на «Яндекс.Маркете». Стоимость футболки — 1800 рублей, носков — 500 рублей, сумки-мешка — 1800 рублей, стикерпака — 300 рублей.