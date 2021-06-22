BBC Two показал первые кадры из сериала «Северные воды» с Колином Фарреллом

Действие шоу происходит в конце 1850-х годов в английском городе Халл и в Арктике. Бывший армейский хирург с темным прошлым и психопат, который прекрасно владеет гарпуном, присоединятся к экспедиции китобоев.

BBC Two опубликовал первые кадры из сериала «Северные воды». Драма, снятая для телеканала студией See-Saw Films, выйдет этой осенью.

Сюжет основан на одноименном романе Иэна МакГуайра, вошедшем в лонг-лист Букеровской премии. Сценарий адаптировал Эндрю Хей, который по совместительству выступил режиссером картины.

В актерский состав попали Колин Фаррелл («Настоящий детектив», «Джентльмены»), Джек О’Коннелл («Молокососы», «Грозовой перевал»), Стивен Грэм («Большой куш», «Это Англия») и Том Кортни («Крошка Доррит», «Незабытые»).

Колин Фаррелл также появится в предстоящем «Бэтмене» Мэтта Ривза. Он сыграет злодея Пингвина по прозвищу Оз. Премьера намечена на март 2022 года.