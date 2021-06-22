Президент Филиппин пригрозил сажать в тюрьму за отказ от вакцинации

Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует лишать свободы людей, которые отказываются проходить вакцинацию от COVID-19. Такая мера станет самым строгим наказанием в мире, пишет Fobes.

Дутерте отметил, что после ареста антипрививочников «введет им вакцину в ягодицы». По его мнению это «тактика сильной руки», но законный способ ее применения найти вполне возможно.

«Не поймите меня неправильно, но в этой стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если вам не сделают прививку, уезжайте из Филиппин. Езжайте в Индию или куда‑нибудь в Америку, но пока вы остаетесь здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку», — заявил он.

Пока полный курс вакцинации прошли только 1,8% населения Филиппин. Ежедневно в стране фиксируют около 6000 заболеваний и 100 смертельных исходов.

В апреле 2020 года Родриго Дутерте разрешил полицейским стрелять на поражение в нарушителей локдауна, особенно если они устраивают беспорядки. Накануне в обход изоляции на улицы вышли протестующие, которые требовали еды.

Начальник полиции Арчи Гамбоа, однако, заявил, что правоохранители не будут открывать огонь по протестующим. «Президент, вероятно, преувеличил применение закона в этот кризисный период», — сказал Гамбоа.