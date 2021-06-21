На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендерная спортсменка из Новой Зеландии

На Олимпийских играх в Токио в этом году впервые поучаствует трансгендерная спортсменка. Олимпийский комитет Новой Зеландии включил в женскую сборную по тяжелой атлетике 43-летнюю Лорел Хаббард. Она выступит вместе с женщинами в весе 87 килограмм и больше.

Право участвовать в соревнованиях Хаббард получила после изменения правил Международным олимпийским комитетом в 2015 году. Теперь трансгендерным спортсменам, которые в том числе не делали операции по смене пола, разрешено соревноваться в женской категории, если их уровень тестостерона в течение года ниже 10 наномолей на литр.

Бельгийская тяжелоатлетка Анна Ван Беллинген назвала такое решение олимпийского комитета «несправедливым». По ее мнению, «доступ к спорту должен быть у каждого, но не в ущерб остальным». С ней согласилась правозащитная группа спортсменок Save Women’s Sport Australasia.

Однако власти Новой Зеландии выступили за большую инклюзивность в Играх и поддержали Хаббард. «Лорел соответствует критериям отбора МОК. Мы признаем, что гендерная идентичность в спорте является очень деликатным и сложным вопросом, требующим баланса между правами человека и справедливостью на поле игры», — посчитал глава новозеландского Олимпийского комитета Керейн Смит.