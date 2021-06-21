Умер поэт Александр Еременко. Ему было 70 лет

В Москве на 71-м году жизни умер поэт Александр Еременко. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на депутата Мосгордумы и поэта Евгения Бунимовича.

Причина смерти, а также дата и место похорон пока неизвестны.

Еременко родился 25 октября 1950 года в деревне Гоношиха Алтайского края. Он был представителем метареализма — течения в поэзии 1970–1990 годов.

В середине 1980-х в Москве Еременко вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым основал неформальную литературную группу метаметафористов.

Среди его наиболее известных произведений — стихотворения «Горизонтальная страна…», «Печатными буквами пишут доносы…» и «Сгорая, спирт похож на пионерку…». Еременко также является автором сборников «Добавление к сопромату», «Инварианты», «На небеса взобравшийся старатель» и другие.

В 2002 году Александр Еременко был удостоен премии имени Бориса Пастернака.