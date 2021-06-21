Жительница Красноярска поставила на колени ребенка, обидевшего ее сына. На нее завели уголовное дело

В Красноярске возбудили уголовное дело против женщины, которая во дворе поставила мальчика на колени и заставила извиниться перед ее сыном. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором нападавшая схватила ребенка за шею и поставила прилюдно на колени. Она потребовала, чтобы тот попросил прощения у ее 5-летнего сына, которого он якобы оскорбил и в которого кидался камнями. Затем в происходящее вмешались двое мужчин, которые устроили на глазах у детей драку.

Заявление в полицию подала мать 9-летнего мальчика.

Уголовное дело завели по статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание — арест до трех месяцев.

Позже стало известно, что в отношении женщины возбудили еще одно уголовное дело о побоях. В полиции сообщили, что 18 июня она в состоянии алкогольного опьянения напала на 12-летнюю девочку «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Двоих детей подозреваемой изъяли из семьи.