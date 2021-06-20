В сеть слили БДСМ-видео с кандидатом в горсовет Нью-Йорка. Тот заявил, что горд быть БДСМ-щиком

Неизвестный опубликовал в твиттере видео, в котором кандидат в городской совет Нью-Йорка Зак Вайнер занимается БДСМ-практиками с подругой-доминатрикс. На ситуацию обратило внимание издание The New York Post.

«Моя подруга-доминатрикс поиграла с кандидатом от Верхнего Вест-Сайда Заком Вайнером, и я единственный, у кого есть ролик», — заявил анонимный пользователь.

В опубликованном ролике Вайнер сидит с кляпом во рту, пока девушка в кожаном костюме поливает его воском и зажимает соски прищепками. Кадры были сняты в нью-йоркской БДСМ-студии Parthenon.

В разговоре с New York Post Вайнер подтвердил, что это он на видео. По словам кандидата в депутаты, его засняли с бывшей девушкой 18 месяцев назад, но он даже не подозревал о существовании ролика.

«Я не хотел, чтобы кто‑либо это увидел, но это случилось. Я не стыжусь частного видео, которое разошлось по твиттеру. Это было развлекательное мероприятие, и я весело проводил время со своей на тот момент девушкой. Как и многие молодые люди, я вырос в мире, где некоторые из наших самых личных моментов оказываются в интернете», — сказал Вайнер.

Он отметил, что ему нравится БДСМ, и он не видит в этом ничего постыдного в отличие от факта слива ролика. «Я горжусь быть БДСМ-щиком», — добавил политик.

Зак Вайнер — 26-летний американский сценарист, работавший над фильмами «Клятва» и «Shelby». Его отец — один из создателей детского шоу «Даша путешественница» Эрик Вайнер.