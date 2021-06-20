Московскому дизайнеру, которому сломали ногу перед протестной акцией, исправили выписку из больницы

До изменений из истории болезни Коновалова следовало, что он был «избит сотрудниками полиции» и поступил в больницу в состоянии средней тяжести. В отредактированной версии говорится, что он получил «травму бытовую в результате падения на улице», а его состояние — удовлетворительное.

Московский дизайнер Константин Коновалов , которому силовики сломали ногу перед акцией протеста 27 июля 2019 года, сообщил в твиттере, что ему «подменили» выписку из больницы. Теперь в электронной медицинской карте написано, что он упал.

По слова Коновалова, корректировки произошли в системе ЕМИАС, хранящей в цифровом формате медицинские документы москвичей.

Коновалов был одним из первых, кого задержали 27 июля два года назад, — полицейские остановили его за два с лишним часа до начала акции, когда он совершал утреннюю пробежку у мэрии. В твиттере дизайнер написал, что силовики повалили его «лицом в асфальт».

Коновалов так рассказал «ОВД-Инфо» о своем задержании: «Из‑за автозака выскочил какой‑то боров, который со всей дури ударил ногой мне по ноге. Остальные меня повалили и стали дубасить. Это было в 11 часов 5 минут утра». Позже Коновалов написал, что ему сломали ногу.

Митинг в тот день проходил с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму. Акция сопровождалась массовыми задержаниями: в автозаки попали более 1300 человек, в том числе 47 несовершеннолетних. Правозащитники заявляли о многочисленных случаях неоправданного применения силы к протестующим.