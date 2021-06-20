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«РБК-Тюмень» удалило новость про строительство колонии с логотипом TikTok. Во ФСИН стройку отрицают

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:06

19 июня на «РБК-Тюмень» вышла новость о строительстве «исправительной колонии № 1 Федерального управления по исполнению наказаний и надзору за молодежью» с логотипом TikTok. Позже издание удалило заметку, но она осталась в сообществе «ВКонтакте».

Из сообщения следует, что жители Тюменского района пожаловались местным журналистам на шум из‑за стройки и то, как близко к домам будет стоять колония. Они якобы прислали в редакцию фотографию паспорта объекта — на проекте здания нарисован огромный логотип китайской соцсети, а заказчиком указано «Федеральное управление по исполнению наказаний и надзору за молодежью». Окончание постройки запланировано на 1 квартал 2022 года.

Сотрудникам «РБК-Тюмень» удалось дозвониться до представителя генерального подрядчика, компании «МФ Строй» — он подтвердил строительство колонии и логотип TikTok на его фасаде. «Почему разместили именно этот логотип, мы прокомментировать не можем, ведем строительство согласно проекту, в котором уже предусмотрен такой облик здания», — заявил он. Получить комментарий УФСИН России по Тюменской области изданию не удалось.

Новость про «тюрьму для тиктокеров» написали несколько местных изданий, а также «Лента» и «Газета.ру». Корреспондент «РБК-Тюмень» Николай Фонаков рассказал TJ, что новость сняли «до выяснения, действительно ли это тюрьма или какой‑то частный объект». По его словам, строительство ИК подтвердили местные жители и подрядчик, но во ФСИН и администрации района заявили, что не имеют к ней отношения, «хотя такие объекты проходят их согласование».

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