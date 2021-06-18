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Мэйби Бэйби и Кроки Бой ответили на нападки в сторону «Френдзоны» — в клипе «Банда-пропаганда»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:00

«Френдзона» выпустила песню и клип «Банда-пропаганда» — с «запрещенными материалами» и камео Доры. Послушать трек можно здесь.

В ряд стоят трое — Мэйк Лав, Мэйби Бэйби и Кроки Бой. Последний, Владимир Галат, получивший популярность после «Версуса», — самый немногословный участник группы, зачитывает собственный куплет.

Отвечает «Френдзона» и московским властям, и Роскомнадзору. В 2019 году Дептруд Москвы разослал в органы соцзащиты и муниципалитеты рекомендации опекунам и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы. В них говорилось, что их тексты и клипы носят порнографический характер, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и побуждают к действиям, угрожающим жизни детей.

Прокуратура отменяла концерты «Френдзоны» после жалоб родителей, поэтому в клипе появляется плашка «Эта часть видео заблокирована по просьбе твоей мамы».

«Афиша Daily» разговаривала с музыкантами и узнала, с какими трудностями группа столкнулась после обильного внимания со стороны властей.

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