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«Перекресток» стал партнером благотворительного проекта «Помощь»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:42

Торговая сеть «Перекресток» присоединилась к благотворительному проекту «Помощь» в качестве генерального партнера в категории «продуктовый ретейлер». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

В течение года «Перекресток» пожертвует «Помощи» 40 млн рублей, полная отчетность будет отображена в приложении. Дополнительно будут выделены средства на продвижение проекта и его популяризацию.

«Спасибо огромное X5 Group и торговой сети „Перекресток“ за то, что присоединись к нашему проекту. Это круто, когда такие большие компании меняют мир к лучшему. Уверен, что это только начало, и наше сотрудничество позволит обратить внимание других коммерческих структур на социально значимые организации нашей страны», — прокомментировал основатель проекта «Помощь» Никита Кукушкин.

«Помощь» — это первое в мире мобильное приложение адресной и прозрачной помощи. Сотрудничество с «Перекрестком» значительно расширит возможность оказания продовольственной помощи подопечным.

Главная цель проекта — обеспечить достойную жизнь нуждающимся. Благотворительный фонд «Я в помощь» создан в 2019 году по инициативе Никиты Кукушкина — ведущего актера «Гоголь-центра» и инициатора проектов «Добрая машина» и «Добрый ящик». Мобильное приложение запустили в декабре 2020 года. Первой целевой группой оказания помощи стали пожилые люди, в будущем планируется добавить и другие группы нуждающихся.

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