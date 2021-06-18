Минсельхоз предложил ввозить мигрантов в Россию на чартерных поездах

Министерство сельского хозяйства России и РЖД обсуждают запуск так называемых чартерных поездов, чтобы ввозить на них сезонных рабочих из соседних стран для нужд агропромышленного комплекса. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам источника издания, вопрос об организации перевозки рабочей силы обсуждался на совещании в министерстве. В самом ведомстве подтвердили, что ведут переговоры с производителями и регионами о подаче коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов.

Въезд мигрантов в Россию был запрещен в марте 2020 года из‑за распространения коронавируса. Сейчас рабочие могут попасть в страну только на самолетах, что увеличивает затраты производителей.

По словам участников рынка, билет на одного мигранта в среднем стоит 80 тыс. рублей. На совещании в Минсельхозе оценили стоимость проезда в чартерном поезде в 12 тыс. рублей, уточняет собеседник издания.

В РЖД рассказали, что организация перевозок пассажиров поездами в международном сообщении осуществляется по решению оперштаба по борьбе с коронавирусом. Пока компания не получала заявок на перевозку иностранных граждан на поездах.