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В Москве напали на блогера, снимавшего ролик в платье

Семён Гудошников
Вчера в 21:58

В Москве четыре человека напали на блогера Матвея Ширяева, который в это время был одет в женское платье для съемок ролика. Видео инцидента он выложил в своем инстаграме.

Неизвестные подошли к Ширяеву, стали толкать и хватать его за руки. Просили объяснить, зачем он надел платье, использовали в его адрес нецензурные оскорбления с намеком на гомосексуальность.

Конфликт остановили прибывшие на место сотрудники «Росгвардии». Ширяев не уточнил, были ли нападавшие задержаны и собирается ли он подавать на них в полицию. В результате инцидента блогер сломал указательный палец, ему наложили гипс.

Ширяев отметил, что он гетеросексуал, но толерантно относится к представителям ЛГБТК+. «Почему так много людей ненавидят геев, я не могу понять, неужели они ходят и навязывают интимную связь каждому парню или насилуют? Нет! Они, как и все, просто хотят жить счастливо, быть самими собой, не бояться выходить на улицу в той одежде, которая им нравится, ужасно осознавать, что реально за это могут избить», — сказал блогер.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием к Ширяеву.

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