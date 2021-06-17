В России появился чат-бот, который поможет найти общий язык с людьми с синдромом Дауна

Фонд «Синдром любви» запустил первый в России чат-бот, который подскажет, как правильно общаться с людьми с синдромом Дауна. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.
Интерактивный помощник ответит на вопросы о синдроме, которые неловко спрашивать, развеет распространенные мифы о нем и представит актуальную статистику. Советы по общению сопровождаются картинками.
А еще в чат-боте можно сделать пожертвование в фонд «Синдром любви» или поделиться свой проблемой, историей или новостью, связанной с синдромом Дауна. Представители фонда окажут поддержку в тяжелых ситуациях.
Запуск телеграм-бота приурочен к конференции «Этика взаимодействия с человеком с ментальными особенностями и его близкими. Роль НКО в организации поддержки и сопровождения: проблемы и пути решения». Ее выступления можно послушать онлайн, зарегистрировавшись на Timepad-странице конференции.