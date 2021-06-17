В России появился чат-бот, который поможет найти общий язык с людьми с синдромом Дауна

Фонд «Синдром любви» запустил первый в России чат-бот, который подскажет, как правильно общаться с людьми с синдромом Дауна. Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.

Интерактивный помощник ответит на вопросы о синдроме, которые неловко спрашивать, развеет распространенные мифы о нем и представит актуальную статистику. Советы по общению сопровождаются картинками.