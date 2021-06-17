Во время осмотра затопленной Керчи за главой Крыма плыли трое мужчин. Есть несколько версий, кто они

Вскоре появилось видео визита Аксенова, на котором видно, как трое неизвестных плывут кролем за лодкой чиновника. Советник Аксенова объяснил РИА «Новости», что это работники МЧС , которые плывут к городской больнице, потому что «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти».

В ночь с 16 на 17 июня в Керчи выпало почти 1,5 месячной нормы осадков, из‑за чего город сильно затопило, передает ТАСС . Осмотреть поврежденную инфраструктуру приехал глава Крыма Сергей Аксенов , которому пришлось передвигаться по затопленным улицам на моторной лодке.

Однако в МЧС заявили РБК, что это не их сотрудники, а гражданские лица, которые приняли «не совсем понятное решение». «Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — заявили в ведомстве. Позже они «счастливые и довольные вернулись на берег».

Пресс-секретарь главы Крыма Анна Ченская сказала «Подъему», что она «без понятия, кто это». Третья по счету версия появилась от советника главы региона Олега Крючкова. Из нее следует, что за Аксеновым плыли сотрудники республиканской спасательной службы.

Позже сам Аксенов объяснил, что за его лодкой следовали работники МЧС в гидрокостюмах. «Это делается для всех без исключения — я, соответственно, этим исключением не был», — сказал он и предложил «всем паразитирование снять».