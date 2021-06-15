перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Венгрии запретили пропаганду ЛГБТК+ среди несовершеннолетних Вчера в 23:24
Новый сезон «Американской истории преступлений» посвятят культовому нью-йоркскому клубу «Студия 54» Вчера в 22:32
Jonathan Velasquez/Unsplash Петербургское радио «Эрмитаж» оказалось на грани банкротства
Петербургское радио «Эрмитаж» оказалось на грани банкротства Вчера в 21:50
Фанаты сжигают мерч Билли Айлиш. Что случилось? Вчера в 21:18
«Медиазону» могут признать иноагентом, Gucci Shop & Bar опечатали и другие новости дня Вчера в 20:45 Дайджест
Ural Music Night анонсировал площадки в кафе, барах и ресторанах Вчера в 19:12
Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store Вчера в 18:45
BagoGames/Flickr СМИ: сценаристом сериала по игре Assassin’s Creed стал автор «Крепкого орешка»
СМИ: сценаристом сериала по игре Assassin’s Creed стал автор «Крепкого орешка» Вчера в 18:12
Жители Горного Алтая случайно встретили котят манула — редкой и одной из самых скрытных кошек России Вчера в 18:05
Дайвер, которого чуть не съел кит, ответил на вопросы пользователей Reddit Вчера в 17:40
В Новой Третьяковке откроется выставка «Да живет иное во мне». Среди художников — Марина Абрамович Вчера в 17:22
Театральный фестиваль «Толстой» анонсировал программу и старт продажи билетов Вчера в 16:53
Christian Petersen/Getty Images Американскую бегунью на 4 года отстранили от соревнований за допинг. Она винит во всем буррито
Американскую бегунью на 4 года отстранили от соревнований за допинг. Она винит во всем буррито Вчера в 16:43
Комиссия Госдумы передала в госорганы данные о финансировании «Медиазоны» из‑за границы Вчера в 16:29
Началось строительство первого веломаршрута из Москвы в Петербург Вчера в 15:58
Моргенштерн-аристократ тушит сигарету о тарелку «Муз-ТВ» в своем новом клипе Вчера в 15:38
Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci на Патриарших прудах Вчера в 15:25
Кадр из мультфильма «Харли Квинн» «Герои таким не занимаются»: студия DC запретила показывать сцену орального секса в «Харли Квинн»
«Герои таким не занимаются»: студия DC запретила показывать сцену орального секса в «Харли Квинн» Вчера в 15:09
Умер старейший в мире космонавт Владимир Шаталов Вчера в 15:05
Сотрудницу МИД России приговорили к пяти годам колонии за растрату миллиона долларов Вчера в 15:01
Отключить рекламу

Новый сезон «Американской истории преступлений» посвятят культовому нью-йоркскому клубу «Студия 54»

Семён Гудошников
Вчера в 22:32

Режиссер, сценарист и продюсер Райан Мерфи собирается посвятить новый сезон антологии «Американская история преступлений» культовому нью-йоркскому клубу «Студия 54». Об этом он рассказал в подкасте Crew Call от издания Deadline.

«По моему творчеству видно, что я одержим той эпохой. Еще ребенком в Индиане я следил за колонкой Лиз Смит в Indianapolis Star, читал обо всем этом и думал: „О! Я хотел бы там оказаться“. Мне очень нравится то время», — признался Мерфи.

Он отметил, что судьба «Студии 54» — это история о двух парнях, у которых была мечта, но они зашли слишком далеко и поплатились за это. Режиссер добавил, что ему нравятся работы основателя клуба Яна Шрагера, которого он считает гением.

Ян Шрагер и Стив Рубелл открыли «Студию 54» в 1977 году. Клуб прославился вечеринками с участием звезд, жестким фейсконтролем, беспорядочным сексом и непомерным употреблением наркотиков. Среди завсегдатаев «Студии» были Мик Джаггер с женой Бьянкой, художник Энди Уорхол, актриса Элизабет Тейлор, танцовщик Михаил Барышников, певица Лайза Минелли и дизайнер Рой Холстон. В 1980 году клуб закрылся из‑за обвинений в неуплате налогов, а его владельцы отправились в тюрьму.

Подробности по теме
Что происходило в «Студии 54»? Премьера на «Афише Daily»
Что происходило в «Студии 54»? Премьера на «Афише Daily»
События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
документальный
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Милая и захватывающая история одной нерпы
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Райан Мерфи
Лиз Смит
Мик Джаггер
Энди Уорхол
Элизабет Тейлор
Михаил Барышников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить