Новый сезон «Американской истории преступлений» посвятят культовому нью-йоркскому клубу «Студия 54»

Режиссер, сценарист и продюсер Райан Мерфи собирается посвятить новый сезон антологии «Американская история преступлений» культовому нью-йоркскому клубу «Студия 54». Об этом он рассказал в подкасте Crew Call от издания Deadline.

«По моему творчеству видно, что я одержим той эпохой. Еще ребенком в Индиане я следил за колонкой Лиз Смит в Indianapolis Star, читал обо всем этом и думал: „О! Я хотел бы там оказаться“. Мне очень нравится то время», — признался Мерфи.

Он отметил, что судьба «Студии 54» — это история о двух парнях, у которых была мечта, но они зашли слишком далеко и поплатились за это. Режиссер добавил, что ему нравятся работы основателя клуба Яна Шрагера, которого он считает гением.

Ян Шрагер и Стив Рубелл открыли «Студию 54» в 1977 году. Клуб прославился вечеринками с участием звезд, жестким фейсконтролем, беспорядочным сексом и непомерным употреблением наркотиков. Среди завсегдатаев «Студии» были Мик Джаггер с женой Бьянкой, художник Энди Уорхол, актриса Элизабет Тейлор, танцовщик Михаил Барышников, певица Лайза Минелли и дизайнер Рой Холстон. В 1980 году клуб закрылся из‑за обвинений в неуплате налогов, а его владельцы отправились в тюрьму.