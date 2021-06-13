В Петербурге болельщики освистали бельгийских футболистов, преклонивших колено в поддержку BLM

В Петербурге зрители на стадионе освистали сборную Бельгии, игроки которой перед матчем против России преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter, пишет Sports.ru. Российские футболисты этот жест проигнорировали.

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила поведение болельщиков. «Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор. Свистеть — это символ крайнего неуважения, и, на наш взгляд, происходившее сегодня в Петербурге посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет», — говорится в сообщении FARE.

Как отмечает «Медуза»*, некоторые сборные, участвующие в чемпионате Европы, также отказались поддерживать движение BLM. Например, об этом объявил капитан сборной Хорватии Лука Модрич. К тому же, пишет издание, это не первый инцидент со свистом во время акции. Так, перед турниром игроков сборной Англии освистывали во время матчей с Австрией и Румынией.

Движение Black Lives Matter было основано Алисией Гарзой, Патрисс Каллорс и Опал Томети еще в 2013 году в ответ на оправдательный приговор американцу, застрелившему темнокожего подростка Трейвон Мартина. Своего пика BLM достигло в 2020 году после смерти Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

После этого по США и другим странам прокатилась волна протестов и беспорядков, в ходе которых сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против системного насилия. Одно из их требований — сокращение финансирования правоохранительной системы.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.