Режиссер «Охотников на ведьм» снимет анимационный мюзикл «Спермагеддон» про путь семени к яйцеклетке

Норвежский режиссер Томми Виркола дебютирует в анимации с комедийным мюзиклом «Спермагеддон» о самых первых минутах жизни — еще до рождения. По словам создателей, проект в чем‑то напоминает «Полный расколбас» с контентом для взрослых. Об этом пишет Variety.

В мультфильме будет две сюжетные линии: любовная история неуклюжих подростков Йенса и Лизы, которым предстоит лишиться девственности, и насыщенное событиями путешествие Саймона-Семени и его друзей к Яйцеклетке. «Спермагеддон» пока еще разрабатывается, а производством планирует заняться до конца года. Вторым режиссером Виркола взял норвежца Расмуса А. Сивертсена.

Виркола рассказал, что видит фильм в жанрах роуд-муви и эпического приключения, похожего на «Властелина колец», но вместо эльфов и орков герои столкнуться со спермицидами и кишечными палочками. «Просто фантастика, что у меня появилась возможность рассказать эту великолепную историю с великолепным размахом, показать все происходящее в мире до мельчайших деталей. Теперь я могу показать оригинальную историю происхождения человека», — сказал он.

Томми Виркола известен фильмами «Операция „Мертвый снег“», «Охотники на ведьм» и «Тайна 7 сестер». Его последний фильм — триллер на норвежском языке «И в горе, и в радости» — выйдет в конце июля.