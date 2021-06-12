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«Я был целиком внутри»: аквалангист в США выжил после того, как его проглотил кит

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:03

56-летний специалист по ловле омаров для продажи Майкл Паккард погрузился в воды Атлантического океана близ города Провинстаун, чтобы поймать несколько морских обитателей. Но во время охоты он столкнулся с горбатым китом, который полностью заглотил дайвера. Его историей поделилось местное издание Cape Cod Times.

«Внезапно я почувствовал сильный толчок, после чего настала кромешная темнота. Я чувствовал, что куда‑то двигаюсь — это кит мышцами во рту пытался протолкнуть меня в желудок», — рассказал Паккард, лежа на больничной койке. Сначала водолаз подумал, что оказался внутри белой акулы, однако он не нашел зубов в пасти и серьезных повреждений на теле.

Паккард полагал, что не сможет выбраться из млекопитающего, но с помощью акваланга он все же стал сопротивляться проглатыванию. Тогда кит начал мотать головой, вынырнул на поверхность и выплюнул мужчину. По ощущениям дайвера, внутри кита он пробыл 30-40 секунд.

Один членов экипажа заметил, как кит выбросил Паккарда обратно в воду, затащил аквалангиста на лодку и отвез его на берег. В больнице у аквалангиста не нашли серьезных травм или переломов и выписали через несколько часов. Он пообещал вернуться к дайвингу после поправки.

По словам мужчины, кит был средних размеров, и директор Центра береговых исследований Джук Роббинс предположил, что это был детеныш. Он уверяет, что горбатые киты не агрессивные животные, особенно по отношению к людям, и мужчину он проглотил случайно — кит открывает пасть, чтобы поесть, и не видит предметы впереди себя.

По словам Роббинса, подобные случаи — крайняя редкость. Горбатые киты беззубые, поэтому серьезного вреда причинить не могут, а их пищевод слишком мал, чтобы на самом деле проглотить человека. Они могут лишь захватить в рот большой объект, но затем выплюнут его.

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