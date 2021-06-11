Лоскутный пиджак Эдуарда Лимонова продали на аукционе за 1,7 млн рублей

Стартовая цена лота составила 380 тыс. рублей. Цветной пиджак с вышитым инициалом «Э» Лимонов сшил сам в 1972 году. Он использовал 114 разноцветных лоскутков. Искусство кройки и шитья было одним из множества разнообразных занятий писателя.

Знаменитый лоскутный пиджак писателя Эдуарда Лимонова продали за 1,7 млн рублей на торгах аукционного дома «Литфонд». Об этом сообщается на сайте организатора аукциона.

Пиджак долго хранился в гардеробе художника и литератора Вагрича Бахчаняна. Мужчины дружили с самой юности в Харькове. Именно Бахчанян придумал своему товарищу литературный псевдоним. На вопрос о том, почему именно Лимонов, художник отвечал: «Он был очень бледный. Как лимон».

Кроме пиджака на торгах 10 июня были выставлены автографы русских литераторов, включая росписи Гавриила Державина, Николая Гумилева и Марины Цветаево. Общая сумма лотов оценивалась более чем в 50 млн рублей.

Эдуард Лимонов — политик-оппозиционер и писатель, родившийся в 1943 году. С конца 1950-х начал писать стихи, но советские издания их не печатали. В 1974 году он уехал в США, оттуда — во Францию, где получил гражданство в 1987 году. Известен благодаря романам «Это я, Эдичка» (1976), «История его слуги» (1982), «Дневник неудачника» (1982) и другим.

13 марта 2020 года Лимонов написал в своем фейсбуке, что заключил договор на книгу «Старик путешествует» с издательством Individuum. Спустя несколько дней он скончался в возрасте 77 лет.