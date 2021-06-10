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Трехпалый жест из «Голодных игр» стал символом солидарности американских антиваксеров

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:36

С тех пор как жест с тремя пальцами появился во франшизе «Голодных игр», он стал символом протестов в Азии и объединил активистов из Гонконга, Таиланда и Мьянмы. Недавно жест привлек внимание еще и американских антипрививочников в тиктоке.

Все видеоролики антиваксеров строятся по одной схеме: создатель делает трехпалый жест под звук свиста из «Голодных игр» и добавляет текст: «Взываю ко всем моим непривитым братьям и сестрам».

«Жест сигнализирует о свободе и отстаивании того, с чем мы не согласны. Это показывает, что мы не должны следовать за толпой», — сказала изданию Vice World News автор одного из таких видео Аманда Берри.

@jrsayers

##gotmyownhashtags

♬ SCREW ANTIVAXXERS AND GET YOUR VACCINE - 😋

Пользователи тиктока записали уже более 12 000 видеороликов со звуком свиста. Многие из них связаны с антивакцинным посылом, помечаются хештегом #непривитый и собирают тысячи лайков и просмотров.

@jackie91018

Where you at ##twdsurvivalchallenge ##foryou ##vaccine ##unvaccinated ##fyp ##choice ##sipintosummer

♬ SCREW ANTIVAXXERS AND GET YOUR VACCINE - 😋

Один из участников акции, 48-летний риелтор из Огайо Райан Боуман считает, что любой тренд начинается с идеи, которая возникла у одного человека, а затем быстро приживается в обществе. «Трехпалый жест — это просто способ продемонстрировать солидарность с другими протестующими», — добавил он.

@josh.jg

##unvaccinated ##anticovid_19 ##foryou ##fyp ##puertoricanboy

♬ SCREW ANTIVAXXERS AND GET YOUR VACCINE - 😋

Защитники вакцины нанесли ответный удар. Они начали еще активнее использовать этот саундтрек в тиктоке с призывами делать прививку. К ним подключился и создатель оригинального видеоролика со звуком свиста.

@bingobongo11

cringey conservatives took over my sound so let’s get it back :-) ##covid ##covidvacc

♬ SCREW ANTIVAXXERS AND GET YOUR VACCINE - 😋
Создатель первого видеоролика под звук «Screw anti-vaxxers and get your vaccine»

Помимо свиста, популярность среди антипрививочников приобрел отрывок из фильма «Трансформеры».

@trace.oldner

We are here. We are waiting. ##autobots ##unvaccinated ##vaccine ##countryboy ##texas ##fyp ##xyzbca ##viral

♬ original sound - Prs Joshi

«Всем нашим непривитым американцам, которые остались. Мы здесь. Мы ждем», — пишут пользователи на видео.

@kazaam39

TO ALL MY UNVACCINATED AMERICANS OUT THERE THAT ARE LEFT. ##america ##unvaccinated ##tik_tok ##family ##wearehere ##joinme ##justsayno ##human ##2021 ##Duett

♬ original sound - Prs Joshi
@beccavideos

we gotta stick together CREDS @trace.oldner

♬ original sound - Prs Joshi
@c_mills92

Where you at? ##duet ##freedom ##vaccine ##fypシ

♬ original sound - Prs Joshi

Издание Vice обратилось с вопросом, соответствуют ли антипрививочные видео правилам соцсети, к официальному представителю. Он ответил, что безопасность пользователей — это приоритет компании, поэтому TikTok удаляет дезинформационные ролики, которые могут нанести вред здоровью человека или более широкой общественной безопасности.

«Наши руководящие принципы сообщества запрещают контент, который является ложным или вводящим в заблуждение, включая медицинскую дезинформацию, связанную с COVID-19, и дезинформацию против вакцин. Мы продолжаем обновлять наши гарантии, работая над тем, чтобы TikTok был безопасным и аутентичным местом для нашего сообщества», — говорится в заявлении.

На данный момент видео с призывами бойкотировать вакцинацию не блокируются социальной сетью.

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