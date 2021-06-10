Трехпалый жест из «Голодных игр» стал символом солидарности американских антиваксеров

С тех пор как жест с тремя пальцами появился во франшизе «Голодных игр», он стал символом протестов в Азии и объединил активистов из Гонконга, Таиланда и Мьянмы. Недавно жест привлек внимание еще и американских антипрививочников в тиктоке.

Все видеоролики антиваксеров строятся по одной схеме: создатель делает трехпалый жест под звук свиста из «Голодных игр» и добавляет текст: «Взываю ко всем моим непривитым братьям и сестрам».

«Жест сигнализирует о свободе и отстаивании того, с чем мы не согласны. Это показывает, что мы не должны следовать за толпой», — сказала изданию Vice World News автор одного из таких видео Аманда Берри.