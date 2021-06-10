Трехпалый жест из «Голодных игр» стал символом солидарности американских антиваксеров

С тех пор как жест с тремя пальцами появился во франшизе «Голодных игр», он стал символом протестов в Азии и объединил активистов из Гонконга, Таиланда и Мьянмы. Недавно жест привлек внимание еще и американских антипрививочников в тиктоке.
Все видеоролики антиваксеров строятся по одной схеме: создатель делает трехпалый жест под звук свиста из «Голодных игр» и добавляет текст: «Взываю ко всем моим непривитым братьям и сестрам».
«Жест сигнализирует о свободе и отстаивании того, с чем мы не согласны. Это показывает, что мы не должны следовать за толпой», — сказала изданию Vice World News автор одного из таких видео Аманда Берри.
Пользователи тиктока записали уже более 12 000 видеороликов со звуком свиста. Многие из них связаны с антивакцинным посылом, помечаются хештегом #непривитый и собирают тысячи лайков и просмотров.
Один из участников акции, 48-летний риелтор из Огайо Райан Боуман считает, что любой тренд начинается с идеи, которая возникла у одного человека, а затем быстро приживается в обществе. «Трехпалый жест — это просто способ продемонстрировать солидарность с другими протестующими», — добавил он.
Защитники вакцины нанесли ответный удар. Они начали еще активнее использовать этот саундтрек в тиктоке с призывами делать прививку. К ним подключился и создатель оригинального видеоролика со звуком свиста.
Помимо свиста, популярность среди антипрививочников приобрел отрывок из фильма «Трансформеры».
«Всем нашим непривитым американцам, которые остались. Мы здесь. Мы ждем», — пишут пользователи на видео.
Издание Vice обратилось с вопросом, соответствуют ли антипрививочные видео правилам соцсети, к официальному представителю. Он ответил, что безопасность пользователей — это приоритет компании, поэтому TikTok удаляет дезинформационные ролики, которые могут нанести вред здоровью человека или более широкой общественной безопасности.
«Наши руководящие принципы сообщества запрещают контент, который является ложным или вводящим в заблуждение, включая медицинскую дезинформацию, связанную с COVID-19, и дезинформацию против вакцин. Мы продолжаем обновлять наши гарантии, работая над тем, чтобы TikTok был безопасным и аутентичным местом для нашего сообщества», — говорится в заявлении.
На данный момент видео с призывами бойкотировать вакцинацию не блокируются социальной сетью.