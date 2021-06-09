Группа «Алоэ Вера» сообщила об отмене концертов из‑за давления на организаторов

Солистка группы «АлоэВера» и супруга политика Ильи Яшина Вера Мусаелян рассказала в инстаграме (@aloe_ve) об отмене концертов из‑за давления на руководство площадок.

По словам Мусаелян, неделю назад «оттуда» позвонили владельцам клуба в Казани и намекнули, что концерт группы «АлоэВера» нежелателен и проводить его не рекомендуется.

Организаторам фестиваля Stereoleto также позвонили и угрожали отменить мероприятие, утверждает Мусаелян.

Певица также рассказала об отмене концерта на ВДНХ в Москве. По ее словам, «госплощадка» была вынуждена отказаться от выступления. «Они не могли не подчиниться», — добавила артистка.

Певица считает, что группу нельзя обвинить в экстремизме, антиправительственных лозунгах, и текстах, разжигающих ненависть. Поэтому давление оказывают на организаторов концертов и площадки, а не на самих музыкантов.