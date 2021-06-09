В Псковской области закрылся Музей Ледового побоища. Единственную ведущую к нему дорогу разрушили

Музей Ледового побоища в поселке Самолва Псковской области временно закрылся. Об этом сообщил директор музея Владимир Потресов в фейсбуке.

Причиной закрытия, по словам Потресова, стало «тяжелое аварийное состояние единственной дороги, соединяющей трассу Псков — Гдов с деревней Самолва».

«Тяжелая аварийная ситуация на 8 — 34 км указанной дороги сложилась в связи с тем, что ее разрушила и продолжает разрушать тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения монумента в деревне Самолва», — пояснил он.

Директор музея обеспокоен тем, что дорожная ситуация может представлять угрозу для жизни и здоровья автомобилистов, которые направляются в деревню.

В конце мая «Псковская лента новостей» рассказала, что дорога к Самолве разрушается из‑за большегрузных машин — они задействованы при строительстве мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

«Сотни огромных многотонных грузовиков с щебнем, прочими материалами и техникой просто уничтожили великолепную (по меркам района, да и области тоже) грунтовую дорогу в направлении Самолвы, от трассы Псков — Гдов — Сланцы», — поделился местный житель.

«Музей истории экспедиции по уточнению места Ледового побоища 1242 года» открылся 22 апреля 2012 года. В экспозиции музея представлены все этапы исследовательской работы — от постановки задачи до получения конечных результатов: документы, схемы, карты, книги, научные работы, рабочие тетради, полевые блокноты. Среди уникальных экспонатов — водолазное снаряжение, использовавшееся для погружения на дно Чудского озера, каркас разборной байдарки А. С. Потресова — лодки, которая применялась при исследовании древних водных путей.