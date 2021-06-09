перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Псковской области закрылся Музей Ледового побоища. Единственную ведущую к нему дорогу разрушили 21:45
Задержание Хованского, исчезновение электросамокатов в Петербурге и другие новости дня 20:53 Дайджест
Кинопоказы международного фестиваля «Докер» пройдут в июне в Москве, Петербурге и еще трех городах 19:53
Певица Poppy выпустила новый EP 19:31
Сальвадор стал первым государством, в котором биткоин признали официальной валютой 18:59
«СберЗвук» составил семь плейлистов для выставки «Мечты о свободе» в Третьяковке 18:53
pivo_varov/Instagram Алексей Пивоваров вызвал на дебаты блогера BadComedian из‑за обзора на фильм «Зоя»
Алексей Пивоваров вызвал на дебаты блогера BadComedian из‑за обзора на фильм «Зоя» 18:07
Власти Москвы экстренно возобновляют работу двух ковидных больниц 17:50
В Lobby откроется выставка сестер Чельцовых. Девушки представят летнюю коллекцию ваз и посуды 17:09
В Москве погиб поэт и иллюстратор Василий Бородин 16:52
Генпрокурора попросили провести проверку тикток-домов по вопросу эксплуатации детского труда 16:25
kanyewest/Instagram Менеджер Канье Уэста рассказал, что рэпер готовит новый альбом «WestDayEver»
Менеджер Канье Уэста рассказал, что рэпер готовит новый альбом «WestDayEver» 16:24
Убийцу гея на Курском вокзале приговорили к 9 годам колонии 15:47
Выставка игр, лекции и инсталляции: в июле пройдет фестиваль современного искусства EverArt Weekend 15:19
Опрос: 22% россиян хотят уехать из страны. Это максимум за 8 лет 14:32
Госдума приняла закон, который запрещает отрицать решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии 12:41
В России выявили более 10 тыс. случаев COVID-19. Впервые с середины марта 12:05
TV360/Telegram Госдума приняла закон, который запрещает участвовать в работе нежелательных НПО за пределами России
Госдума приняла закон, который запрещает участвовать в работе нежелательных НПО за пределами России 11:30
С улиц Петербурга исчезли электросамокаты. Власти города утверждают, что не просили их убирать 10:39
Юрия Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма 10:38
Отключить рекламу

В Псковской области закрылся Музей Ледового побоища. Единственную ведущую к нему дорогу разрушили

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:45

Музей Ледового побоища в поселке Самолва Псковской области временно закрылся. Об этом сообщил директор музея Владимир Потресов в фейсбуке.

Причиной закрытия, по словам Потресова, стало «тяжелое аварийное состояние единственной дороги, соединяющей трассу Псков — Гдов с деревней Самолва».

«Тяжелая аварийная ситуация на 8 — 34 км указанной дороги сложилась в связи с тем, что ее разрушила и продолжает разрушать тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения монумента в деревне Самолва», — пояснил он.

Директор музея обеспокоен тем, что дорожная ситуация может представлять угрозу для жизни и здоровья автомобилистов, которые направляются в деревню.

В конце мая «Псковская лента новостей» рассказала, что дорога к Самолве разрушается из‑за большегрузных машин — они задействованы при строительстве мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

«Сотни огромных многотонных грузовиков с щебнем, прочими материалами и техникой просто уничтожили великолепную (по меркам района, да и области тоже) грунтовую дорогу в направлении Самолвы, от трассы Псков — Гдов — Сланцы», — поделился местный житель.

«Музей истории экспедиции по уточнению места Ледового побоища 1242 года» открылся 22 апреля 2012 года. В экспозиции музея представлены все этапы исследовательской работы — от постановки задачи до получения конечных результатов: документы, схемы, карты, книги, научные работы, рабочие тетради, полевые блокноты. Среди уникальных экспонатов — водолазное снаряжение, использовавшееся для погружения на дно Чудского озера, каркас разборной байдарки А. С. Потресова — лодки, которая применялась при исследовании древних водных путей.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Невский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить