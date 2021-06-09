Певица Poppy выпустила новый EP под названием «Eat (NXT Soundtrack)». Он был выпущен в рамках специального партнерства между WWE и Sumerian Records.

EP включает в себя пять песен, в том числе — трек «Eat», который певица впервые исполнила на церемонии вручения «Грэмми» в марте. Также в альбом вошла «Say Cheese», презентованная на выступлении NXT в апреле.