Певица Poppy выпустила новый EP под названием «Eat (NXT Soundtrack)». Он был выпущен в рамках специального партнерства между WWE и Sumerian Records.
EP включает в себя пять песен, в том числе — трек «Eat», который певица впервые исполнила на церемонии вручения «Грэмми» в марте. Также в альбом вошла «Say Cheese», презентованная на выступлении NXT в апреле.
На пластинке также представлен новый трек «Dark Dark World». Он станет основной темой мероприятия профессиональных рестлеров NXT TakeOver: In Your House в это воскресенье (13 июня).
Исполнительный вице-президент WWE по глобальной стратегии талантов и развитию Пол Левеск сказал: «NXT — это все о формировании личности и характера, и именно так Poppy построила свой собственный бренд. EP „Eat (NXT Soundtrack)“ добавляет еще один уникальный опыт к нашему старому партнерству».