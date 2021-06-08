Шоураннер «Ганнибала» поставит экранизацию романа Стивена Кинга «Кристина»

Шоураннер сериалом «Ганнибал» и «Мертвые до востребования» Брайан Фуллер станет сценаристом и режиссером экранизации романа Стивена Кинга «Кристина». Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о подростке по имени Арни, который находит в 1978 году старый автомобиль «Plymouth Fury». Парень оставляет машину себе и реставрирует ее, при этом характер мальчика таинственным образом начинает меняться.

По роману в 1983 году был снят одноименный хоррор, его поставил Джон Карпентер. Новую киноадаптацию выпустят студии Sony Pictures и Blumhouse. Продюсерами проекта выступят Джейсон Блум, Стивен Хобан и Винченцо Натали.

Когда фильм выйдет в прокат, пока неизвестно. Фуллер намерен максимально подробно и точно экранизировать книгу Кинга. Ранее кинематографист признавался, что является фанатом романа, а также культовой картины Карпентера.