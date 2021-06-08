В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из‑за радиационной опасности

В деревне Кузьмолово во Всеволожском районе, который расположен на границе с Петербургом, ввели режим повышенной готовности из‑за опасности радиации. Об этом сообщил 47news.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, обстановка на территории поселения «признается предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения». Причиной этого стала деятельность Радиационного комплекса, ранее входившего в состав ФГУП «Прикладная химия».

Опасность может возникнуть в радиусе 1 километра от комплекса. С чем именно она связана, не сообщается. Однако всех должностных лиц проинструктировали о порядке оповещения населения при возникновении ЧС и дальнейших действиях.

Научный центр «Прикладная химия» входит в состав Ростеха. По информации РБК, корпорация попросила забрать участок с риском радиационного загрязнения и передать его организации, которая имеет лицензию на обращение с радиоактивными веществами.

У самого центра такой лицензии нет. Это не позволяет ученым проводить какие‑либо работы на территории радиационного комплекса. В «Прикладной химии» отметили, что участок не используется уже около тридцати лет и не принадлежит предприятию.

Вопросы, касающиеся работы с радиоактивными веществами, должна, по мнению сотрудников «Прикладной химии», решать компания «Росатом». Однако пока подтверждений о наличии таких веществ на территории возле Кузьмолово нет.

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин заявил, что «режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность».