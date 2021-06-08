Эмманюэлю Макрону дали пощечину на встрече с местными жителями

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону дали пощечину во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Двух человек взяли под стражу за «умышленное насилие в отношении лица, наделенного государственной властью». Об этом передает BFM TV.

Макрон вышел к ограждению, чтобы пообщаться c местными жителями. Он взял за руку мужчину за забором в момент, когда тот выкрикнул «Долой макроновскую Францию» («à bas la Macronie») и ударил главу государства по щеке.