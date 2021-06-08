Россия заняла четвертое место в мире в рейтинге по уровню депрессии и тревожности

Международная компания по сбору и анализу статистики Statista провела глобальный опрос о ментальном здоровье людей со всей планеты. Россия оказалась четвертой в рейтинге стран с высоким числом жителей, которые испытали психологические проблемы в течение последних 12 месяцев.

На первом месте оказалась Швеция — 46% респондентов считают, что сталкивались с психологическими проблемами. Следом идут США (42%) и Бразилия (40%).