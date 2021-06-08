Россия заняла четвертое место в мире в рейтинге по уровню депрессии и тревожности

Международная компания по сбору и анализу статистики Statista провела глобальный опрос о ментальном здоровье людей со всей планеты. Россия оказалась четвертой в рейтинге стран с высоким числом жителей, которые испытали психологические проблемы в течение последних 12 месяцев.
На первом месте оказалась Швеция — 46% респондентов считают, что сталкивались с психологическими проблемами. Следом идут США (42%) и Бразилия (40%).
Под психическими проблемами предполагаются депрессия, тревожность, стресс или беспокойство. Среди россиян 38% ответили, что замечали подобное ухудшение здоровья.
По оценкам ООН, миллионы людей в мире имеют психические расстройства, а каждый четвертый человек столкнется с ними в течение жизни. Ментальные проблемы, включая алкоголизм, входят в десятку причин, которые приводят к инвалидности. Депрессия является третьей по масштабам болезнью в мире и по прогнозам к 2030 году может занять первое место.