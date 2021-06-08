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«Дикая мята» сделает скидки на билеты для вакцинированных гостей фестиваля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:56

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» поддержит зрителей, которые внесли свой вклад в создание коллективного иммунитета. Специально для привитых от COVID-19 гостей откроют отдельную кассу, а билеты в ней будут существенно дешевле. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе фестиваля.

По словам организаторов, у входа будет работать медицинская лаборатория, где все желающие смогут добровольно пройти экспресс-тестирование на коронавирус и получить результат за 3 минуты. Они отмечают, что цены в фестивальной лаборатории будут ниже, чем в поликлиниках.

При входе у посетителей измерят температуру, и в случае, если она будет повышена, их не пропустят на фестиваль и вернут деньги за билет. На всех входах и в инфоцентре можно будет бесплатно взять маску и воспользоваться санитайзером на фудтраках.

Ранее в соцсетях «Дикой Мяты» продюсер фестиваля Андрей Клюкин опубликовал обращение, в котором призывал зрителей прививаться вакциной «Спутник V». Однако продюсер, который привился еще в декабре, подчеркнул, что его запись носит исключительно информационный характер.

«Дикая мята» пройдет с 18 по 20 июня в Тульской области, рядом с селом Бунырево. С полным составом музыкантов, которые выступят на фестивале, можно ознакомиться на сайте. Билеты на мероприятие можно купить здесь.

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