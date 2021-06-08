В США конгрессмен случайно выложил пароль от Gmail. Он состоит в комитете по кибербезопасности

Американский конгрессмен-республиканец Мо Брукс посчитал, что конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл нарушил его права. В своем твиттере он обвинил частного детектива, нанятого Суолуэллом, в незаконном проникновении на частную собственность и приставаниях к его жене.

К твиту Брукс прикрепил фотографию монитора с открытой статьей о незаконном проникновении на территорию из уголовного кодекса Алабамы.