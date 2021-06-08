В США конгрессмен случайно выложил пароль от Gmail. Он состоит в комитете по кибербезопасности

Американский конгрессмен-республиканец Мо Брукс посчитал, что конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл нарушил его права. В своем твиттере он обвинил частного детектива, нанятого Суолуэллом, в незаконном проникновении на частную собственность и приставаниях к его жене.
К твиту Брукс прикрепил фотографию монитора с открытой статьей о незаконном проникновении на территорию из уголовного кодекса Алабамы.
Однако перед этим был точно такой же твит, но с одним отличием — на фотографию попал стикер с паролем от Gmail и ПИН-кодом, прикрепленный в нижней части экрана. Как пишет Vice, запись с персональной информацией была доступна еще около суток.
Пользователи с иронией подметили, что Брукс является членом подкомитета по кибербезопасности Пентагона, и допускать такие ошибки для него недопустимо.
Частного детектива его конкурент Суолуэлл нанял для предоставления доказательств в суде, что республиканец участвовал в штурме Капитолия после президентских выборов.