Шойгу пришел с внеплановой проверкой в московский военкомат и отчитал за отсутствие компьютеров

Министр обороны Сергей Шойгу приехал в военкомат Черемушкинского района Москвы с незапланированной проверкой. Видео инспекции под названием «Генерал-Гром» выложил пользователь «Яндекс.Дзена».
На кадрах видно, как Шойгу ходит между кабинетами и расспрашивает работников об условиях труда. В одном из них он узнает, что у них нет компьютеров, и отчитывает руководство за отсутствие надлежащего оборудования.
Автор видео написал, что чиновник прибыл в военкомат «без свиты генералов» и «шел куда хотел». «Заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор», — поделился он.