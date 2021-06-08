Шойгу пришел с внеплановой проверкой в московский военкомат и отчитал за отсутствие компьютеров

Министр обороны Сергей Шойгу приехал в военкомат Черемушкинского района Москвы с незапланированной проверкой. Видео инспекции под названием «Генерал-Гром» выложил пользователь «Яндекс.Дзена».

На кадрах видно, как Шойгу ходит между кабинетами и расспрашивает работников об условиях труда. В одном из них он узнает, что у них нет компьютеров, и отчитывает руководство за отсутствие надлежащего оборудования.