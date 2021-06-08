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Шойгу пришел с внеплановой проверкой в московский военкомат и отчитал за отсутствие компьютеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:34

Министр обороны Сергей Шойгу приехал в военкомат Черемушкинского района Москвы с незапланированной проверкой. Видео инспекции под названием «Генерал-Гром» выложил пользователь «Яндекс.Дзена».

На кадрах видно, как Шойгу ходит между кабинетами и расспрашивает работников об условиях труда. В одном из них он узнает, что у них нет компьютеров, и отчитывает руководство за отсутствие надлежащего оборудования.

У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?
Сергей Шойгу
министр обороны

Автор видео написал, что чиновник прибыл в военкомат «без свиты генералов» и «шел куда хотел». «Заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор», — поделился он.

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