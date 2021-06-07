Вышел трейлер новой драмы Стивена Содерберга «Без резких движений»

Warner Bros. опубликовала трейлер криминальной драмы Стивена Содерберга «Без резких движений». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале студии.

Действие фильма происходит в Детройте 1954 года. Банде неудачливых грабителей поручают украсть якобы незначительный документ, но они не справляются с заданием. Тогда они решают выяснить, кто их нанял, и какие цели этот человек преследовал.