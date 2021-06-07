Вышел трейлер новой драмы Стивена Содерберга «Без резких движений»

Warner Bros. опубликовала трейлер криминальной драмы Стивена Содерберга «Без резких движений». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале студии.
Действие фильма происходит в Детройте 1954 года. Банде неудачливых грабителей поручают украсть якобы незначительный документ, но они не справляются с заданием. Тогда они решают выяснить, кто их нанял, и какие цели этот человек преследовал.
В главных ролях снялись Дон Чидл («Тринадцать друзей Оушена»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Рей Лиотта («Славные парни»).
Сценарий «Без резких движений» написал Эд Соломон, который работал над фильмами «Иллюзия обмана» Луи Летерье и «Люди в черном» Барри Зонненфельда. Режиссер Стивен Содерберг известен лентами «Одиннадцать друзей Оушена», «Побочный эффект» и «Больница Никербокер».
Премьера фильма состоится 18 июня на кинофестивале Tribeca. На стриминговом сервисе HBO Max «Без резких движений» появится 1 июля.